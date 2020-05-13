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Депутаты собрали 150 голосов для внеочередного заседания Рады

Парламент рассмотрит постановление о продлении запрета на российские соцсети.

Депутаты собрали 150 голосов для внеочередного заседания Рады
Фото: kontaktis.ru

Народные депутаты по инициативе фракции "Голос" собрали 156 подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения постановления о продлении запрета на российские социальные сети.

Об этом сообщил депутат фракции "Голос" и инициатор постановления Роман Лозинский, передает "Интерфакс-Украина".

"Одни сутки и 11 часов до времени Икс. Собрано 156 из 150 необходимых подписей. Регистрирую (подписные листы на проведение внеочередного заседания, - ред.). Оружие оккупанта - "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru и другие российские сервисы - должны быть запрещены", - заявил Лозинский.

Напомним, в 2017 году Петр Порошенко подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Действие указа заблокировало доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники" в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Заблокированы также сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb, а также доступ ко всем сервисам "Яндекса".

В феврале в Минкультуры сообщили, в Украине не будут восстанавливать доступ к запрещенным российским социальным сетям.

В апреле глава СБУ предлагал продлить блокировку российских соцсетей еще на три года, а Совет Нацбезопасности и обороны подготовил соответствующий проект решения.

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