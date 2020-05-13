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ГБР решило проверить причастность МВД к сливу персональных данных в Telegram

Базы могли продать сотрудники Главного сервисного центра и Миграционной службы.

ГБР решило проверить причастность МВД к сливу персональных данных в Telegram
Фото: antikor.com.ua

Следственное управление ГБР начало расследование по факту продажи персональных данных в Telegram.

"По предварительной информации, к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы", - говорится на сайте ГБР.

Досудебное расследование начато по ч. 3 ст. 365 (превышение власти) и ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированное распространение информации с ограниченным доступом) Уголовного кодекса.

Напомним, что скандал вокруг телеграм-бота UA Baza, который предлагал купить информацию из закрытых баз, возник 12 мая. Руководитель общественной организации "Электронная демократия" Владимир Фльонц сообщил в фейсбуке, что нашел в этом боте свои данные из многих госреестров, базы "Новой почты", пароли из "ВКонтакте" и Linkedin.

После этого Гланое следственное управление Национальной полиции открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (незаконное вмешательство в работу компьютеров, которое привело к утечке информации) Уголовного кодекса.

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