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ГлавнаяПраво

Экс-замглавы МЧС предъявили обвинения в растрате 23,7 млн грн

Дело ушло в суд.

Экс-замглавы МЧС предъявили обвинения в растрате 23,7 млн грн

Государственное бюро расследований направило в суд обвинения в отношении бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям по подозрению в растрате 23,7 млн гривен.

Экс-чиновник обвиняется в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины), информирует пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем министерству, должны были построить жилой дом. Согласно соглашению, 3 420 кв. м. жилой площади в указанном доме должны были перейти в собственность министерства.

Однако, в 2010 году заместитель министра МЧС заключил дополнительное соглашение, по которому министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме расположенном в Ирпене Киевской области.

Согласно материалам экспертизы, стоимость квартир, которые фактически получило МЧС в Киевской области на 23,7 млн грн меньше чем стоимость квартир, которые министерство должно было получить в Киеве.

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