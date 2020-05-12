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Печерский райсуд повторно арестовал Януковича

Мера пресечения применена в уголовном производстве об организации насильственных преступлений. 

Печерский райсуд повторно арестовал Януковича

Печерский райсуд повторно наложил арест на экс-президента Виктора Януковича. Мера пресечения была избрана в деле об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, пишет "Укринформ".

"Суд постановил: ходатайство удовлетворить, применить в отношении подозреваемого Януковича Виктора Федоровича меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования", - заявил судья.

Ранее Печерский райсуд уже заочно накладывал арест на президента-беглеца по делу об узурпации власти.

В Офисе генпрокурора заявили, что заочный арест бывшего президента Виктора Януковича позволяет начать процедуру экстрадиции и обратиться за разрешением на специальное расследование. 

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента к 13 годам лишения свободы. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. При этом Янукович оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия).

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