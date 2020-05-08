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ГлавнаяПраво

СБУ сообщила об аресте 600 млн гривен Государственной налоговой службы

СБУ сообщила об аресте 600 млн гривен Государственной налоговой службы
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины отчиталась о шагах по прекращению противоправной деятельности должностных лиц Государственной налоговой службы и транзитно-конвертационных групп.

Пресс-центр СБУ

сообщает, что в течение последних дней "наложены аресты на счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость" на 600 млн грн.

"В сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины остановлено движение средств на банковских счетах причастных к схеме субъектов. Сумма заблокированных средств составляет почти 30 млн грн ", - говорится в сообщении.

Также объявлено о подозрении лицу, осуществлявшему несанкционированное вмешательство в работу систем налоговой.

Напомним, накануне Служба безопасности провела более 100 одновременных обысков в разных регионах Украины. СБУ подозревает бывшего главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова в "крышевании" конвертационных центров. СБУ пришла к нему с обысками.

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