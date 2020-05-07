Главреда "Слідство.інфо" вызвали на допрос из-за запроса Дубинскому

Главное следственное управление Национальной полиции вызвало на допрос в качестве свидетеля главного редактора агентства журналистских расследований "Слідство.інфо" Анну Бабинец.

Соответствующее письмо с подписью следователя Ильмиры Чередник поступило на почту "Слідство.інфо".

"В самой повестке приведены только номер уголовного производства без деталей, чего именно оно касается. Также указано, что речь идет о правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 163 Уголовного Кодекса Украины (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер)", - сообщает агентство.

Фото: slidstvo.info

С подписью того же следователя в редакцию пришло еще одно письмо - с вопросами к "Слідство.інфо".

"Эти вопросы касаются запроса на информацию, направленного агентством "Слідство.інфо" народному депутату Александру Дубинскому в декабре 2019 года. Они касались возможных встреч с фигурантами дела об импичменте американского президента Дональда Трампа. В частности, о возможных контактах с Рудольфом Джулиани", - пишет издание.

"Такой запрос, к слову, получил и министр внутренних дел Арсен Аваков, и еще 12 должностных лиц", - отмечается в сообщении.

Фото: slidstvo.info

Хотя в повестке не указана причина вызова, сама Бабинец уверена, что это из-за запроса Дубинскому.

"За 17 лет, которые я работаю журналисткой, никогда не ходила на допросы в полицию за то, что написала запрос народному депутату. Но обязательно пойду - с юристом. Все снимем на видео и покажем, как Главное следственное управление расследует такие резонансные дела, как запрос народному депутату Александру Дубинскому, и допрашивает поэтому журналистов-расследователей", - сказала она.

В начале марта "Слідство.інфо" заявило о давлении со стороны МВД, поскольку полиция возбудила дело из-за якобы слежения за чиновниками США.

Напомним, Дубинский встречался с Джулиани в начале декабря 2019 года. По его словам, они обсуждали создание в Раде следственной комиссии для "расследования хищения многомиллиардных сумм из украинского бюджета при президентах Порошенко и Януковиче".

Джулиани называли руководителем неформального украинского направления американской внешней политики, цель которой была в том, чтобы власть Украины начала расследование против конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.

Из-за этого против Трампа начали процедуру импичмента. В итоге дело дошло до голосования в Конгрессе, но Сенат отказался отправлять Трампа в отставку.