Сенат оправдал Трампа в деле об импичменте

Обвинение Трампа по одному из пунктов поддержал один из республиканцев.

Сенат Соединенных Штатов оправдал президента Дональда Трампа в деле об импичменте.

Трампа оправдали по двум пунктам обвинения, сообщает Голос Америки.

Голосование в Сенате США было поименным и транслировалось в прямом эфире.

Для того, чтобы отправить президента в отставку, нужно было как минимум 67 голосов от 100-манадтной верхней палаты Конгресса США.

По злоупотреблении полномочиями - за "виновен" проголосовали 48 сенаторов, против - 52.

Митт Ромни был единственным республиканцем, который проголосовал за осуждение Трампа. Он первый сенатор в истории США, который проголосовал за осуждение президента от той же партии в процессе импичмента.

Сенат также оправдал Трампа по второй статье импичмента "Воспрепятствование работе Конгресса". За "виновен" проголосовали 47 сенаторов (все демократы), против - 53 (все республиканцы).

Сенатор Ромни, который проголосовал за осуждение Трампа по обвинению в злоупотреблении служебным положением, проголосовал за его оправдание по второй статье.

Напомним, процедура импичмента Трампа была запущена в связи с его телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы, по мнению демократов, Трамп пытался вынудить Киев начать расследование в отношении его потенциального соперника на президентских выборах в ноябре 2020 года Джозефа Байдена, а также его сына Хантера.

24 сентября Пелоси объявила о подготовке процедуры импичмента Трампа. Поводом для этого шага послужил именно скандал вокруг беседы двух президентов. Нижняя палата Конгресса, контролируемая демократами, обвинила президента США в нарушении конституционных обязанностей и злоупотреблении служебным положением. Сам Трамп назвал происходящее величайшей аферой в истории американской политики.