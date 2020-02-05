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В Финляндии решили увеличить декретный отпуск для мужчин до длительности женского

Стоимость реформы оценили в 100 млн евро в год.

В Финляндии решили увеличить декретный отпуск для мужчин до длительности женского
Фото: Yle

Правительство Финляндии представило свою модель реформы семейных отпусков. В соответствии с предложением, отпуск по уходу за ребенком увеличится с нынешних 11,5 месяцев до 14 месяцев.

Каждый из родителей получит свою квоту в 6,6 месяцев, из которой второму родителю можно уступить 2,3 месяца, сообщает Yle.

Кроме того, один месяц родительского отпуска полагается биологической матери.

Семейный отпуск по уходу за младенцем можно разбить на несколько частей.

По словам министра социального обеспечения и здравоохранения Айно-Кайсы Пеконен, речь идет о радикальной реформе, которая будет поощрять отцов брать более длительный отпуск по уходу за новорожденным.

По предварительным данным, стоимость реформы - около 100 млн евро в год. На 25% она будет финансироваться государством, остальные расходы должны взять на себя организации рынка труда. Реформа вступит в силу не раньше 2021 года.

Сейчас длительность материнского отпуска составляет около 4,2 месяца. Отцам полагается отпуск в 2,2 месяца. Кроме того, родители могут делить между собой отпуск длиной в 6 месяцев.

По статистике, финские отцы используют лишь половину отпущенного по закону отпуска по уходу за новорожденным.

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