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Зарегистрированы 27 случаев передачи коронавируса от человека к человеку вне Китая

Организация передаст в 24 страны со складов в Дубае 531 тыс. медицинских масок

Зарегистрированы 27 случаев передачи коронавируса от человека к человеку вне Китая
Фото: facebook/Igor Zinkevych

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 27 случаев передачи нового коронавируса 2019-nCov от человека к человеку вне Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание исполнительного комитета ВОЗ в Женеве.

При этом отмечается, что Организация передаст в 24 страны со складов в Дубае 531 тыс. медицинских масок, 350 тыс. пар перчаток, почти 18 тыс. халатов.

Кроме того, в более 70 лабораторий будут отправлены материалы для проведения анализов.

Ранее ВОЗ отказалась признавать вспышку коронавируса началом пандемии. Сейчас организация считает уровень заболеваемости эпидемией с "множественными очагами".

Напомним, что за пределами Китая зарегистрировано 2 смертельных случая от коронвируса. Речь идет о 39-летнем мужчине, который 21 января отправился на скоростном поезде в Ухань и вернулся в Гонконг спустя два дня.

1 февраля на Филиппинах скончался 44-летний мужчина, также побывавший в Ухане.

По состоянию на 4 февраля количество заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 20,6 тысяч человек. Всего от заболевания скончались 425 человек, в основном пожилых людей с наличием одного или двух хронических заболеваний. При этом свыше 680 человек выздоровели.

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