"Репортеры без границ" призывали освободить украинского журналиста Асеева перед встречей "нормандской четверки"

Они также требовали освободить двух крымских журналистов - Эдема Бекирова и Наримана Мемединова.

Международная организация "Репортеры без границ" проводила акции поддержки в пользу украинского журналиста Станислава Асеева перед встречей лидеров стран "Нормандской четверки" в декабре в Париже и просили его освободить.

Об этом рассказала руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии НГО "Репортеры без границ" Жанн Кавалье.

Она отметила, что "по случаю приезда президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммит «нормандский четвёрки» мы направляли ноту в Елисейский дворец (резиденцию президента Франции) и объясняли, что произошло, как Станислав стал заложником, требовали его освободить и поддержать".

Кавалье также сообщила, что перед тем как появилась информация о возможном обмене пленными, они сразу организовали прошение с надеждой, что Асеева отпустят. "Помимо этого, мы просили освободить двух крымских журналистов - Эдема Бекирова и Наримана Мемединова".

Напомним, Асеев жил в Донецке и после начала оккупации писал для украинских изданий под псевдонимом Станислав Васин. Летом 2017 года оккупационные власти задержали его, обвинив в работе на Службу безопасности Украины. В октябре 2019 года Асеева приговорили к 15 годам колонии строгого режима, а через два месяца он вышел на свободу в рамках обмена.