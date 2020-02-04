​У Демпартии США возникли проблемы при подсчете результатов внутренних выборов в Айове

Результаты будут считать вручную и объявят позже.

В ночь на 4 февраля в штате Айова в США состоялись первые кокусы - внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях. На них определятся кандидаты на президентские выборы.

Как сообщает "Настоящее время", кокусы внутри Республиканской партии сенсаций не принесли: на них уверенную победу одержал действующий президент США Дональд Трамп. А вот у Демократической партии возникли проблемы: из-за сбоя приложения для подсчета голосов результаты внутрипартийного голосования не могли подсчитать в течение нескольких часов.

В итоге представители Демпартии были вынуждены объявить о проблемах с "quality control" (контролем подсчета голосов" и о "несоответствиях" в официальных данных, полученных с мест. В партии отрицают, что проблемы с подсчетом были результатом хакерской атаки или чьего-то стороннего вмешательства.

По последним заявлениям партии, результаты, полученные с мест, будут пересчитаны вручную.

Большинство аналитиков предсказывали победу в Айове сенатору Берни Сандерсу, но о своем лидерстве уже объявил Пит Буттиджич, бывший мэр города Саус-Бенд в Индиане. "По всем показателям, победу одержали именно мы", - заявил он в соцсетях.

Напомним, что президент США Дональд Трамп считает, что выиграет у любого кандидата от демократов на выборах осенью 2020 года.

Соперником Трампа, скорее всего, будет Джо Байден, Берни Сандерс или Элизабет Уоррен. Каждый из них, согласно опросам, является фаворитом в противостоянии с Трампом.