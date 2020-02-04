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Макрон решил финансово поддержать христианские школы на Ближнем Востоке

Президент Франции принял решение после посещения Иерусалима.

Макрон решил финансово поддержать христианские школы на Ближнем Востоке
Фото: EPA/UPG

Президент Франции Эммануэль Макрон учредил специальный фонд для финансирования христианских школ на Ближнем Востоке, который обеспечит поддержку около 400 тысячам учащихся.

Об этом сообщают Новости Ватикана.

О создании фонда президент Франции сообщил в конце официальной поездки в Иерусалим, проходившей в январе. Макрон посетил христианские, еврейские и мусульманские святыни и встретился с братьями-доминиканцами, которые руководят Школой библеистики и археологии, основанной в 1890 году отцом Мари-Жозефом Лагранжем.

"В этом регионе, сотрясаемом разделениями, важна роль восточных христиан. Задача Франции – помочь им там, где они находятся под угрозой", - написал Макрон в твиттере.

Намерения французского президента высоко оценили представители Католической церкви.

Напомним, в конце января президент США Дональд Трамп представил план урегулирования на Ближнем Востоке, который предусматривает создание двух государств - еврейского и палестинского. В ответ Палестина разорвала отношения с США и Израилем.

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