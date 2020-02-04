Макрон решил финансово поддержать христианские школы на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон учредил специальный фонд для финансирования христианских школ на Ближнем Востоке, который обеспечит поддержку около 400 тысячам учащихся.

Об этом сообщают Новости Ватикана.

О создании фонда президент Франции сообщил в конце официальной поездки в Иерусалим, проходившей в январе. Макрон посетил христианские, еврейские и мусульманские святыни и встретился с братьями-доминиканцами, которые руководят Школой библеистики и археологии, основанной в 1890 году отцом Мари-Жозефом Лагранжем.

"В этом регионе, сотрясаемом разделениями, важна роль восточных христиан. Задача Франции – помочь им там, где они находятся под угрозой", - написал Макрон в твиттере.

Намерения французского президента высоко оценили представители Католической церкви.

Напомним, в конце января президент США Дональд Трамп представил план урегулирования на Ближнем Востоке, который предусматривает создание двух государств - еврейского и палестинского. В ответ Палестина разорвала отношения с США и Израилем.