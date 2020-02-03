В городе Харбин в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая женщина, которая была больна вызванной коронавирусом нового типа пневмонией, родила здорового ребенка.
Об этом информирует агентство Синьхуа.
Женщина была на 38-й неделе беременности, когда в прошлый четверг у нее была обнаружена повышенная температура (37,3 градуса) и был подтвержден положительный результат теста на коронавирус нового типа.
Врачи решили сделать операцию кесарева сечения, благодаря чему в тот же день на свет появилась девочка весом около 3 кг.
Тест на коронавирус нового типа у ребенка, проводившийся в пятницу и воскресенье, показал отрицательный результат.
"Температура тела у матери вернулась к норме к воскресенью. И мать, и малютка находятся в карантине, для наблюдения за ними и лечения назначены две специальные медицинские бригады", - говорится в сообщении.
31 января сообщалось, что в Канаде выздоровели двое больных "уханским" вирусом. По словам врачей, пациентам была назначена "поддерживающая терапия".
Первую пациентку, которая была больна пневмонией, вызванной новым китайским коронавирусом, вылечили в Шанхае.
Напомним, по данным на утро 3 февраля, количество заболевших коронавирусом превысило 17 тысяч. Погибли 360 человек, более 470 удалось вылечить.