Тест на коронавирус у малыша показал отрицательный результат.

В городе Харбин в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая женщина, которая была больна вызванной коронавирусом нового типа пневмонией, родила здорового ребенка.

Фото: Синьхуа Новости

Об этом информирует агентство Синьхуа.

Женщина была на 38-й неделе беременности, когда в прошлый четверг у нее была обнаружена повышенная температура (37,3 градуса) и был подтвержден положительный результат теста на коронавирус нового типа.

Врачи решили сделать операцию кесарева сечения, благодаря чему в тот же день на свет появилась девочка весом около 3 кг.

Тест на коронавирус нового типа у ребенка, проводившийся в пятницу и воскресенье, показал отрицательный результат.

"Температура тела у матери вернулась к норме к воскресенью. И мать, и малютка находятся в карантине, для наблюдения за ними и лечения назначены две специальные медицинские бригады", - говорится в сообщении.

31 января сообщалось, что в Канаде выздоровели двое больных "уханским" вирусом. По словам врачей, пациентам была назначена "поддерживающая терапия".

Первую пациентку, которая была больна пневмонией, вызванной новым китайским коронавирусом, вылечили в Шанхае.