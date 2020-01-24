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В Китае вылечили первого больного новым коронавирусом

Медикам удалось вылечить 56-летнюю женщину, которая жила в Ухане.

В Китае вылечили первого больного новым коронавирусом
Фото: EPA/UPG

В Шанхае вылечили первую пациентку, которая была больна пневмонией, вызванной новым китайским коронавирусом. Об этом сообщило агентство Sina со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

Медикам удалось вылечить 56-летнюю женщину, которая долгое время проживала в Ухане, где впервые был зафиксирован вирус.

10 января женщина почувствовала недомогание и повышение температуры тела, а 12 января она вернулась в Шанхай, вечером 15 января ее госпитализировали.

После того, как температура тела женщины в течении шести дней была в пределах нормы, врачи провели несколько тестов на наличие коронавируса.

Оба теста показали отрицательный результат и доктора пришли к выводу, что болезнь была полностью устранена и женщину выписали домой.

Напомним, в Ухане строят спецбольницу для больных коронавирусом. Строительство планируют закончить до 3 февраля.

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