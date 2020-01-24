В Китае из-за коронавируса закрыли восемь городов, количество умерших превысило 25

ВОЗ пока не считает новый штамм вируса угрожающим всему миру.

По состоянию на утро 24 января уже как минимум восемь городов китайской провинции Хубей были изолированы из-за коронавируса, вызывающего пневмонию.

Жителей призвали не покидать пределы своих населенных пунктов, передает Associated Press.

"По меньшей мере восемь городов были закрыты – Ухань, Эчжоу, Хуанганг, Чиби, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмэнь и Сяньтао – все в провинции Хубэй в центральном Китае, где была сосредоточена болезнь", – говорится в сообщении.

Власти города Ухань, откуда, вероятно, и начал распространятся новый штамм вируса, построят специальную больницу для инфицированных. Ее открытие планируется до 3 февраля.

Известно о 26 случаях смерти у больных этим вирусом. Подтверждено более 800 случаев заражения. ВОЗ пока не считает новый штамм вируса угрожающим всему миру.

Напомним, экс-глава Минздрава Украины Уляна Супрун сообщила, что выздоровление от нового "уханского" штама коронавирса (2019-nCOV) зависит от иммунитета больного. Самый большой риск заражения и летального исхода имеют люди со слабым иммунитетом.

"Пока известно, что люди, которые умерли вследствие заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в том числе слабый иммунитет. Также из умерших большинство были преклонного возраста. У многих из них были сопутствующие заболевания, как цирроз печени, гипертония, сахарный диабет или болезнь Паркинсона", – объяснила Супрун.