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В Китае из-за коронавируса закрыли восемь городов, количество умерших превысило 25

ВОЗ пока не считает новый штамм вируса угрожающим всему миру. 

В Китае из-за коронавируса закрыли восемь городов, количество умерших превысило 25
Фото: EPA/UPG

По состоянию на утро 24 января уже как минимум восемь городов китайской провинции Хубей были изолированы из-за коронавируса, вызывающего пневмонию.

Жителей призвали не покидать пределы своих населенных пунктов, передает Associated Press

"По меньшей мере восемь городов были закрыты – Ухань, Эчжоу, Хуанганг, Чиби, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмэнь и Сяньтао – все в провинции Хубэй в центральном Китае, где была сосредоточена болезнь", – говорится в сообщении. 

Власти города Ухань, откуда, вероятно, и начал распространятся новый штамм вируса, построят специальную больницу для инфицированных. Ее открытие планируется до 3 февраля. 

Известно о 26 случаях смерти у больных этим вирусом. Подтверждено более 800 случаев заражения. ВОЗ пока не считает новый штамм вируса угрожающим всему миру.

Напомним, экс-глава Минздрава Украины Уляна Супрун сообщила, что выздоровление от нового "уханского" штама коронавирса (2019-nCOV) зависит от иммунитета больного. Самый большой риск заражения и летального исхода имеют люди со слабым иммунитетом.

"Пока известно, что люди, которые умерли вследствие заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в том числе слабый иммунитет. Также из умерших большинство были преклонного возраста. У многих из них были сопутствующие заболевания, как цирроз печени, гипертония, сахарный диабет или болезнь Паркинсона", – объяснила Супрун. 

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