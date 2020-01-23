​Два случая коронавируса обнаружили во Вьетнаме

Два гражданина Китая были помещены в карантин в больнице "Чо Рэй" в Хошимине после подтверждения у них нового коронавируса (nCoV).

Об этом информирует Vietnam news agency.

"Это первые случаи заражения людей вирусом во Вьетнаме с момента распространения этой болезни в китайском городе Ухань в декабре прошлого года", - отмечается в сообщении.

Больные, у которых обнаружили коронавирус, - отец и сын. 66-летний отец приехал во Вьетнам из Уханя к сыну. У отца лихорадка началась 17 января, а через три дня у сына появились такие же симптомы.

Отмечается, что у больных высокая температура. Сейчас их состояние оценивается как стабильное.

Напомним, новый коронавирус является разновидностью вируса SARS, который тоже проявился в Китае и в 2002-2003 годах вызвал пандемию и смерти 800 пациентов.

Сейчас случаи заражения подтверждены в Сингапуре (у гражданина Китая) и Саудовской Аравии (у медсестры из Индии). Состояние первого пациента стабильное, а медсестра уже начала выздоравливать.

21 января первый случай заражения новым китайским вирусом подтвержден в США.

Накануне сообщалось, что в Китае количество жертв нового коронавируса достигло 17 человек.