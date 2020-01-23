Королева Елизавета II подписала законопроект о Brexit

Теперь документ стал законом, который подтверждает выход из ЕС 31 января.

Королева Великобритании Елизавета II 23 января подписала законопроект о выходе страны из Европейского союза. Теперь Brexit состоится 31 января, пишет BBC.

"Вчера Палата общин и Палата лордов окончательно одобрили закон о "Брексите". Сегодня Ее величество подписала этот закон, и он вступил в силу. Это означает, что этот законопроект теперь стал законом, и он подтверждает наш выход из ЕС 31 января", – заявил Министр британского правительства по делам выхода из ЕС Стивен Баркли.

Премьер-министр Борис Джонсон, комментируя вступление закона в силу, заявил: "Казалось, что мы никогда не перейдем эту линию, но мы это сделали".

Отмечается, что подписание королевой каких-либо законопроектов является формальностью. Чаще всего монарх подписывает все законы, которые принял парламент.

Теперь документ должен ратифицировать парламент, а 31 января Британия покинет ЕС.

Напомним, Верхняя палата парламента Великобритании в среду, 22 января, ратифицировала ранее принятое нижней палатой соглашение о выходе Великобритании из ЕС.