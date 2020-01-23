Суд оправдал судью Бабенко, которого патрульные поймали пьяным за рулем
Суд оправдал судью Бабенко, которого патрульные поймали пьяным за рулем
Новий закон про середню освіту: що зміниться для батьків, учнів та вчителів
Новий закон про середню освіту: що зміниться для батьків, учнів та вчителів
Российскому комику после шуток о Путине пришлось уехать из страны
Российскому комику после шуток о Путине пришлось уехать из страны
Гончарук: "Украине никто не доверяет"
Гончарук: "Украине никто не доверяет"
Зеленский помолился у Стены плача вместо участия в церемонии с Путиным
Зеленский помолился у Стены плача вместо участия в церемонии с Путиным
Арахамия предложил отказаться от синхронизации с законодательством ЕС (обновлено)
Арахамия предложил отказаться от синхронизации с законодательством ЕС (обновлено)
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
Нардеп Кива устроил драку в киевском ресторане (обновлено)
Нардеп Кива устроил драку в киевском ресторане (обновлено)
ГлавнаяМир

Королева Елизавета II подписала законопроект о Brexit

Теперь документ стал законом, который подтверждает выход из ЕС 31 января. 

Королева Елизавета II подписала законопроект о Brexit
Фото: EPA/UPG

Королева Великобритании Елизавета II 23 января подписала законопроект о выходе страны из Европейского союза. Теперь Brexit состоится 31 января, пишет BBC.  

"Вчера Палата общин и Палата лордов окончательно одобрили закон о "Брексите". Сегодня Ее величество подписала этот закон, и он вступил в силу. Это означает, что этот законопроект теперь стал законом, и он подтверждает наш выход из ЕС 31 января", – заявил Министр британского правительства по делам выхода из ЕС Стивен Баркли.

Премьер-министр Борис Джонсон, комментируя вступление закона в силу, заявил: "Казалось, что мы никогда не перейдем эту линию, но мы это сделали". 

Отмечается, что подписание королевой каких-либо законопроектов является формальностью. Чаще всего монарх подписывает все законы, которые принял парламент.

Теперь документ должен ратифицировать парламент, а 31 января Британия покинет ЕС.

Напомним, Верхняя палата парламента Великобритании в среду, 22 января, ратифицировала ранее принятое нижней палатой соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также