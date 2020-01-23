В Польше снова зафиксировали рост нетерпимости к нацменьшинствам

Несмотря на это, в Польше отметили прогресс в интеграции сообщества ромов.

Совет Европы зафиксировал в Польше продолжение нетерпимости, расизма и ксенофобии по отношению к национальным меньшинствам. В то же время отмечается значительный прогресс Польши в интеграции сообщества ромов.

Об этом свидетельствует опубликованный доклад Совета Европы "О защите национальных меньшинств в Польше".

В докладе сказано, что отмечается значительный прогресс Польши в интеграции сообщества ромов в период с 2014 по 2020 годы. При этом, часть интеграции относится к области образования.

"К сожалению, не было достигнуто никакого прогресса по поводу неоднократных просьб о признании силезцев этническим меньшинством или силезского языка региональным языком", - отмечается в докладе.

При этом, в Польше продолжат фиксировать проявления ксенофобии и расизма по отношению к мусульманам, евреям и украинцам.

"Несмотря на значительное занижение данных, статистика демонстрирует явную тенденцию к росту числа случаев разжигания ненависти и инцидентов на почве ненависти, при этом наиболее уязвимой группой являются мусульмане, а также еврейское меньшинство, рома и все чаще украинцы", - сказано в докладе.

Также в Совете Европы отметили, что есть необходимость в срочном решении проблемы недоверия к власти: "необходимо срочно решить проблему недопонимания, недоверия к власти и отсутствия эффективного расследования и судебного преследования предполагаемых преступлений на почве ненависти".

Напомним, в сентябре 2019 года омбудсман Людмила Денисова сообщала, что за последние четыре года число случаев проявления вражды к украинцам в Польше увеличилось с 30 до 190.