Евросоюз завтра подпишет соглашение о Brexit

Завтра, 24 января Европейский союз подпишет соглашение Brexit о выходе Великобритании из ЕС. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге, передает "Зеркало недели".

По словам Мамер, завтра президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вместе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем подпишет соглашение о выходе Британии из ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии.

Точное время подписания соглашения сообщат немного позже.

Напомним, в среду, 22 января, Верхняя палата парламента Великобритании ратифицировала ранее принятое нижней палатой соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Королева Великобритании Елизавета II подпишет документ в четверг, 23 января.