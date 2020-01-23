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Евросоюз завтра подпишет соглашение о Brexit

Соглашение подпишет президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Евросоюз завтра подпишет соглашение о Brexit
Урсула фон дер Ляен.
Фото: dw.com

Завтра, 24 января Европейский союз подпишет соглашение Brexit о выходе Великобритании из ЕС. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге, передает "Зеркало недели".

По словам Мамер, завтра президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вместе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем подпишет соглашение о выходе Британии из ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии.

Точное время подписания соглашения сообщат немного позже.

Напомним, в среду, 22 января, Верхняя палата парламента Великобритании ратифицировала ранее принятое нижней палатой соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Королева Великобритании Елизавета II подпишет документ в четверг, 23 января.

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