Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар

Иссахар признали виновной в контрабанде наркотиков и приговорили к 7,5 лет колонии общего режима.

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме.

Об этом сообщила израильская газета "Маарив" со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность, передает Deutsche Welle .

Согласно документу, права собственности были переданы России еще 30 декабря 2019 года. Высокопоставленный источник в Иерусалиме подтвердил эту информацию.

Накануне израильские СМИ сообщили, что Россия может помиловать израильтянку Нааму Иссахар, приговоренную в РФ к семи с половиной годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков, в обмен на право собственности на Александровское подворье.

Александровское подворье - единственный русский объект, находящийся в черте иерусалимского Старого города и расположенный в нескольких десятках метров от места распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа. Земля, на которой ныне расположено подворье, была приобретена Россией в 19 веке императором Александром Третьим.

В последнее время святыня контролировалась зарубежной структурой, именующей себя историческим Императорским православным палестинским обществом (ИППО) и позиционирующей себя в качестве правопреемницы дореволюционной ИППО. В 2015 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отдал распоряжение юридически оформить все права России на Александровское подворье, а также церковь святого Александра Невского в Иерусалиме.

Напомним, в России Иссахар признали виновной в контрабанде наркотиков и приговорили к 7,5 лет колонии общего режима.