Он самостоятельно принимал амфетамин, продавал его близкому кругу окружения и «прикрывал» группировку.

В Николаеве правоохранители обнаружили группировк, которая занималась изготовлением и сбытом амфетамина на территории города. К уголовному бизнесу оказался причастен патрульный полицейский. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

Установлено, что группировку организовал 35-летний ранее судимый местный житель, который непосредственно и производит амфетамин в гараже своего брата. К этому бизнесу он привлек двух 27-летних жителей Николаева и 33-летнего старшего сержанта полиции.

Фото: npu.gov.ua

Полицейский на был службе в правоохранительных органах с 2012 года. Оказалось, что он самостоятельно принимал амфетамин и сбывал его своему близкому кругу окружения по цене 500 гривен за грамм, а также занимался прикрытием преступной деятельности сообщников.

Правоохранители задокументировали факты изготовления наркотика, его сбыта, а также незаконного обращения с оружием. Получены решения суда на проведение санкционированных обысков по месту жительства фигурантов группировки и по адресу размещения гаражного бокса.

Во время задержания группироки, у них изъяли 200 граммов амфетамина, килограмм марихуаны, прекурсоры для изготовления наркотиков, 5 пистолетов с признаками переделки под огнестрельное оружие, боеприпасы к ним, 3 гранаты Ф-1 с запалами и обрез двуствольного охотничьего ружья.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Готовится объявление о подозрении злоумышленникам по ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление наркотиков) с применением ст.28 (совершение преступления организованной группой) УК Украины.

Наркодельцам грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, раннее в Киевской области правоохранители раскрыли четырех злоумышленников, которые сбывали наркотические и сильнодействующие препараты, в том числе метадон и соннат. В состав группировки входил доктор.

Врач семейной практики в Белой Церкви незаконно выписывал рецепты на препараты ограниченного употребления для их приобретения в аптеках. Дальше злоумышленники продавали их наркозависимым.