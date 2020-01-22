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Украинский фонд стартапов получил более 300 заявок

После питчинга лучшие стартапы получат гранты в 25 тыс. и 50 тыс. долларов.

Украинский фонд стартапов получил более 300 заявок
Фото: medium.com

Украинский фонд стартапов получил более 300 заявок. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов на фейсбуке.

25 января в инновационном парке UNIT.City состоится открытие первого Pitch Day в рамках грантовой программы Украинского фонда стартапов. Уже 9 стартапов получили высокие оценки и возможность презентовать свой проект перед конкурсной комиссией.

Оценивать стартапы будут по 5 критериям: команда, рынок, технология, продукт и стратегия. По результатам Pitch Day лучшие стартапы смогут получить грантовое финансирование от Украинского фонда стартапов - 25 тыс. долларов на этапе pre-seed и 50 тыс. долларов на seed-этапе.

Напомним, в начале декабря Украинский фонд стартапов начал прием заявок на финансирование проектов с объемом средств в размере 440 млн гривен.

Запуск фонда стартапов состоялся в июле 2019 года. Фонд является инструментом поддержки новых промышленных идей в сегменте микро- и малых предприятий, а также физлиц-предпринимателей.

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