ГБР подозревает двоих полицейских в сдаче на металлолом вещественных доказательств

Они присвоили и продали металлические трубы весом в 19 тонн.

Заместителю начальника отдела полиции станций железнодорожного транспорта ГУ НП в Киеве и заместителю начальника сектора криминальной полиции Великоновоселковского отделения Волновахского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области объявили подозрения в присвоении имущества.

Они подозреваются в продаже вещественных доказательств, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следствие установило, что в августе 2018 правоохранители незаконно присвоили и сдали на металлолом вещественные доказательства, которые находились под арестом на ответственном хранении. За реализацию металлических труб общим весом 19 тонн полицейские получили более 124 000 гривен", – уточнили в ГБР.

Подозрения объявлены по статье за присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору лиц. Им грозит от трех до пяти лет ограничения воли или лишение воли от трех до восьми лет.

Напомним, ранее в Днепре следователи ГБР задержали оперуполномоченного полицейского за вымогательство взятки 50 000 гривен.