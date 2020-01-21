Полиция задержала вандала, который повредил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге

Во вторник, 21 января, полиция Кривого Рога задержала вандала, который два дня назад разрисовал красной краской памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге.

Об этом информирует пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

По словам начальника Криворожского отдела полиции Сергея Лукашова, местный житель совершил преступление из хулиганских побуждений. Кроме памятника жертвам Холокоста, нарушитель повредил еще несколько объектов на территории города.

"Для задержания подозреваемого полицейские совместно с сотрудниками СБУ проработали видео более 50 камер видеонаблюдения, благодаря чему был установлен маршрут движения нарушителя. Для поисков нарушителя были привлечены 80 сотрудников полиции. В результате проведенных мероприятий сегодня злоумышленника задержали", - говорится в сообщении.

Мужчину доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия. Он задержан в порядке статьи 208 УПК. Решается вопрос о вручении нарушителю уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, 19 января в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестный осквернил памятник жертвам Холокоста.

На следующий день после инцидента полиция заявила, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель.