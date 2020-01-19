Памятник жертвами Холокоста в Кривом Роге разрисовали красной краской

Памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге разрисовали красной краской. Об этом сообщает Радио Свобода.

Снимок с памятником в твиттере опубликовал посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

Фото: https://twitter.com/ambassadorlion

"За несколько дней до почитания Международного дня памяти жертв Холокоста памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге повредили вандалы. Надеюсь, правосудие восторжествует", - написал посол.

Также Лион обратил внимание, что этот памятник расположен недалеко от дома родителей президента Владимира Зеленского.

В полиции Кривого Рога подтвердили, что зарегистрировали это событие. Решение о возбуждении производства будет принято, когда полиция выяснит все обстоятельства, сообщила пресс-секретарь Криворожского управления Нацполиции.

Позже дипломат опубликовал стоп-кадр с камеры наблюдения, на котором видно человека, повредившего памятник. На снимке дата - 18 января 15:59.

Фото: https://twitter.com/ambassadorlion

Напомним, в сентябре вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста в Кировоградской области. На месте преступления оставили записку, в которой упомянули президента Зеленского. Вскоре полиция задержала осквернителя. Им оказался житель Киева.

Ранее, в конце августа, в Николаевской области вандалы выцарапали свастику на памятнике жертвам Холокоста. На том месте в 1941 году расстреляли 7 тыс. евреев.