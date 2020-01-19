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В "Борисполь" прибыл борт с телами погибших в авиакатастрофе под Тегераном

Церемония прощания продлится до вечера воскресенья.

В Украину прибыл самолет с телами 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном.

Ил-76 Воздушных Сил ВСУ с телами погибших пассажиров и членов экипажа рейса PS752 приземлился в "Борисполе" в 11:00 в воскресенье, 19 января.

Тела в самолете сопровождали специалисты, которые проводили идентификацию, судебно-медицинские эксперты, дипломаты и посол Украины в Иране, передает ТСН

В аэропорту собрались несколько тысяч человек, среди которых родственники погибших, сотрудники авиакомпании "МАУ". Самолет встретили президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, министры Кабмина.

Церемония памяти жертв катастрофы пройдет в терминале В аэропорта с 13 до 19 часов. Попрощаться могут все желающие. Ранее сообщалось, что с 12 до 13 часов будет ограничено движение на дороге по направлению к аэропорту "Борисполь".

Фото: facebook.com/pg/president.gov.ua

Фото: facebook.com/pg/president.gov.ua

Фото: facebook.com/pg/president.gov.ua

Фото: facebook.com/pg/president.gov.ua

Фото: facebook.com/pg/president.gov.ua

Фото: facebook.com/pg/president.gov.ua

Фото: facebook.com/pg/president.gov.ua

Напомним, 16 января в Тегеране завершилась идентификация тел всех 11 погибших в авиакатастрофе украинцев. Среди них - девять членов экипажа и двое пассажиров.

Самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из 7 стран. Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Полную ответственность за крушение авиалайнера взял Корпус стражей исламской революции.

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