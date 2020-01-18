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SkyUp решила приостановить полеты в ОАЭ

Регулярные рейсы в Шарджу из Запорожья, Львова и Харькова отменяются с 1 февраля.

SkyUp решила приостановить полеты в ОАЭ
Фото: facebook/Skyup-airlines

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines приостановит выполнение регулярных рейсов в Шарджу (ОАЭ) из Запорожья, Львова и Харькова с 1 февраля.

В компании связали решение с закрытием воздушного пространства над Ираном и Ираком.

"Необходимость облетать территории этих стран увеличила продолжительность полетов, а также вызвала потребность в дозаправке. Это создает неудобства для пассажиров, а также провоцирует изменения в расписании других рейсов", - говорится в сообщении в фейсбуке компании.

SkyUp обещает всем, кто уже приобрел билеты на рейсы в Шарджу, возместить их стоимость.

Напомним, Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака 9 января, на следующий день после крушения лайнера МАУ, выполнявшего рейс PS752 "Тегеран - Киев". Он распространяется на всех эксплуатантов лайнеров, зарегистрированных в Украине.

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что полеты в Иран и Ирак для украинских самолетов будут запрещены до конца расследования.

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