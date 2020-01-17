Кабмин поставил себе цель снизить ставки по ипотеке до 10% годовых

"10-11% по ипотеке в этом году - очень амбициозная, но очень важная задача".

Кабинет министров поставил себе цель снизить ставки по ипотеке до 10-11% годовых.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на совещании по вопросам развития строительной отрасли и детенизации рынка труда в строительстве.

"Мы понимаем, и это задача номер 1 для нас, что для того, чтобы экономика развивалась интенсивно, нам нужно, чтобы у бизнеса был доступ к максимально дешевым ресурсам. Конечно, -1% мы в ближайшее время не сделаем, это задача среднесрочная, но дойти до 10-11% по ипотеке в этом году - это очень амбициозная, но очень важная задача. Мы с Национальным банком над этим работаем. При инфляции 4% это вполне реалистично. Сложно, но реалистично", - сказал премьер.

Возобновление ипотечного кредитования является одним из приоритетов Национального банка в 2020 году.

"Ипотека - важный сегмент рынка и для банков, и в социальном контексте. Украина имеет достаточно негативную историю ипотечного рынка. Поэтому если нас сейчас сравнить с соседями, то на их фоне мы будем белой вороной, потому что у нас нет ипотеки уже почти 10 лет. То есть она якобы есть, но небольшая и концентрированная: выдача 92% ипотечных кредитов приходится только на треть банков", - сказал в интервью "Українському тижню" замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

По его словам, для запуска ипотеки нужно снизить процентные ставки

"Какие процентные ставки были по ипотеке до 2008 года, когда этот рынок развивался: в долларах - не меньше 10%. Я не помню однозначных ставок. В гривне было 15-16% и выше. Сейчас никто не говорит о валютной ипотеке не только в Украине, но и в других странах. Но что касается гривневой ипотеки, то да, нужно уменьшить процентные ставки", - отметил банкир.

По его словам, при инфляции 4-5% главная процентная ставка НБУ в ближайшие месяцы должна снизиться до однозначного уровня (сейчас она находится на уровне 13,5%). Тогда ставки по ипотеке могут снизиться до 14-15%.

"Нас рано сравнивать с Польшей или Чехией, где инфляция 2%, а то и меньше уже много лет, а кредитные ставки составляют 5%. Но если взять Россию, которая идет тем же путем, что и мы, только опережает нас на несколько лет, то там инфляция 3%, ставка центрального банка 6,25%, а ставки по ипотеке из того, что я видел, уже меньше 10%. Если мы выйдем на ставку 14-15%, она уже будет минимальной по ипотеке в национальной валюте в истории Украины", - подчеркнул он.

Кроме того, Сологуб указал на необходимость решить проблемы, приведшие к кризису 2008-2009 года или возникшие в его результате. "Речь идет о моратории на взыскание по валютным кредитам, непрозрачность первичного рынка жилья. Чтобы запустить рынок ипотеки, нужно устранить обе причины", - сказал Сологуб.