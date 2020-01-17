Гончарук заявил о готовности ликвидировать ГАСИ

Это произойдет, если инспекция не избавится от "схематозов".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о готовности ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) в том виде, в котором она существует сейчас.

Это произойдет, если ГАСИ не избавится от "схематозов", написал премьер на своем канале в Telegram.

"Украине нужна современная конкурентная строительная сфера как один из драйверов экономики. 2020 год инициирован правительством программы "Большого строительства". Каждая инвестированная в строительство гривна – это дополнительные шесть гривен в смежные сферы", – сообщил он.

По словам Гончарука, Кабмин стремится достичь 6% взноса в ВВП от строительной сферы.

"Современная архитектурно-строительная сфера с прозрачными процедурами, современными подходами к строительству, а также высоким уровнем безопасности и белым рынком труда – достижимая цель", – заявил Алексей Гончарук.

Напомним, в сентябре до проведения конкурса на должность председателя ГАСИ временно назначили директора Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Александра Строкача.

18 декабря Кабинет министров объявил конкурс на эту должность, а 24 декабря назначил Елену Костенко первым заместителем председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины. 27 декабря на Костенко было возложено исполнение обязанностей главы ГАСИ. В январе и.о. главы ГАСИ Елена Костенко провела предварительный аудит инспекции и выявила ряд проблем с обоснованностью выдачи лицензий и разрешений. Для изменения ситуации в ведомстве создана Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с разрешительными процедурами.