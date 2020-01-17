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​Оклады министров в 16 тыс. гривен - это неуважение к государству, - Пристайко

Глава МИДа считает необходимой дискуссию о размере зарплат чиновников.

​Оклады министров в 16 тыс. гривен - это неуважение к государству, - Пристайко
Вадим Пристайко
Фото: Макс Левин

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что зарплата чиновников в размере 16 тысяч гривен является неуважением к государству.

Об этом он заявил в Верховной Раде, передает УНИАН.

Глава МИД подчеркнул, что дискуссия относительно зарплат чиновников необходима.

"Это, наверное, и есть тот путь, который мы должны пройти для того, чтобы оценить внутри себя, каким образом мы с вами готовы как государство оплачивать услуги, включая чиновников и всего остального", - сказал Пристайко.

"Тот дисбаланс, который существует сейчас, его все равно рано или поздно придется решать. Оклады министров в 16 тысяч гривен - это является неуважением к нашему государству, и это есть путь к тому, чтобы эти бешеные проценты премий и еще что-то решался... Надо посмотреть, сколько стоит оплата труда каждого из нас, когда мы говорим, что некоторые судьи или кто еще получает в сотнях тысяч гривен, а вы все еще рассчитываете, что министры могут работать за 16 тысяч гривен. Это означает, что мы сами себя обманываем, и этот вопрос надо решить как можно быстрее", - добавил министр.

Напомним, ранее Кабинет министров пообещал ежемесячно публиковать в открытом доступе зарплаты министров и их заместителей.

Также в 2020 году правительство намерено инициировать зарплатную реформу в госслужбе.

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