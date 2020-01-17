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Премьер-министр Алексей Гончарук пришел в Верховную Раду и заявил, что правительство продолжает работать в штатном режиме.

Об этом он заявил с трибуны парламента, передаёт корреспондент LB.ua.

"Я обратился к президенту Украины. Вы про это уже знаете. Передал ему своё заявление и оно оформлено согласно Конституции и закону Украины. Оно написано на имя главы Верховной Рады. И у президента есть право внести его в парламент в любой момент", - сказал премьер.

В это время фракция "Слуга народа" аплодировала Гончаруку, а фракции оппозиции - свистели.

"С чем это связано? Это связано с тем, что у нас одна команда. Мы все пришли в парламент и власть менять страну благодаря одному человеку - благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы должны иметь доверие внутри команды на 100%. Последнее время в отношении правительства происходит большое количество манипуляций и информационных атак. Цель их - посеять противоречия внутри команды, посеять мнение, что якобы кто-то не уважает президента. Это не так. Наша позиция в том, что мы одна команда и ею хотим оставаться. Поэтому наше правительство продолжает работать в штатном режиме. До того момента, пока президент не примет решение: кто в большой команде остаётся, это - политическое решение. И мы его ждём от лидера нашей политической силы", - заявил Гончаренко.

После этого премьер покинул зал заседаний, а фракции оппозиции кричали ему: "Позор!".

Напомним, в связи с опубликованными накануне "пленками Гончарука", премьер-министр Гончарук написал заявление об отставке. Он отметил, что президент является для Гончарука образцом открытости и порядочности и предложил Зеленскому решить самому, нужно ли его увольнять.