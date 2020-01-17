Шуляк: "пленки" стали катализатором для заявления об отставке Гончарука

"Мы понимаем, что это большая информационная атака. И понимаем, почему это происходит".

Представительница Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк подтвердила, что причиной для заявления об отставке премьер-министр Алексей Гончарук стал слив аудиозаписей с рабочего совещания в Кабинете министров.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает коррреспондент LB.ua.

"Алексей написал заявление, чтобы снять все вопросы о доверии... Алексей считает себя частью команды президента, поэтому принял такое решение. Естественно, президент Зеленский может рассмотреть это заявление и уже подать представление в парламент. Конечно, президент не будет подписывать заявление", - заявила она.

Шуляк отметила, что узнала об отставке Гончарука в 7:00 утра.

"Я не думаю, что началось с зарплат, именно пленки стали катализатором. Мы понимаем, что это большая информационная атака. И понимаем, почему это происходит, каким кругам этого выгодно из-за то: что ликвидируются коррупционные схемы", - добавила она.

Депутат подчеркнула, что полностью поддерживает Гончарука и ждет решения Зеленского.

Напомним, вечером 15 января на анонимном Youtube-канале появилась запись разговора с голосами, похожими на премьера Алексея Гончарука, министра экономического развития Тимофея Милованова, главы Минфина Оксаны Маркаровой и первой замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой. В ходе беседы премьер называет себя профаном в экономике и заявляет о некомпетентности в экономических вопросах президента Владимира Зеленского («у него туман в голове»). Приближенные к олигарху Игорю Коломойскому "слуги" Максим Бужанский и Александр Дубинский сразу же активно начали разгонять это в соцсетях.

Через полтора дня, утром 17 января, Гончарук объявил о решении подать в отставку.