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Связанным с Аваковым фирмам разрешили добывать золото, несмотря на нарушения, - "Схемы"

Компании подали на разрешение добычи неполный пакет документов.

Связанным с Аваковым фирмам разрешили добывать золото, несмотря на нарушения, - "Схемы"
Арсен Авакок пiд час виїзного засідання уряду у м. Маріуполь
Фото: kmu.gov.ua

Фирмы, связанные с окружением министра внутренних дел Арсена Авакова, получили разрешение на добычу тантала и золота в Кировоградской области, несмотря на нарушения процедуры подачи документов для разрешения.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

Сообщается, что осенью 2019 года компания "Лира Майн Минералз" и "Таурус Инфинити" получили от Госгеонедр спецразрешения на добычу ценных руд в Клинцовском золотом месторождении и на участке танталовых руд месторождения Мостовое. При этом пакет документов, который подали обе компании, был не полным.

"На момент подачи и регистрации заявлений в компании не было отчетов и выводов по оценке воздействия на окружающую среду, отчетов об общественном обсуждении, которые должны подаваться вместе с заявлениями", - говорится в расследовании.

В Госгеонедра подтвердили, что заявления были зарегистрированы до вступления в силу изменений в порядок от 6 июля 2019 года, позволяющий привлекать пакет документов уже после регистрации. При этом в ведомстве отметили, что рассмотрение заявлений завершилось после вступления в силу упрощенного порядка.

По словам юриста "Института развития региональной прессы" Оксаны Максименюк, такое объяснение не соответствует нормам закона и судебной практике.

Соучредителей компаний Александра Настенко и Виталия Якименко связывают с окружением министра внутренних дел Арсена Авакова, в частности, Игорем Котвицким. Также журналисты обнаружили, что сын Виталия Якименко Павел является народным депутатом от "Слуги народа" и входит в комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

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