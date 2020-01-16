«Пленки Гончарука» и кто за ними стоит

Якобы записи из кабинета главы Кабмина с признаниями не только в своей экономической некомпетентности, но и президента, могут стать толчком политического кризиса команды Зе. Пока что Гончарук остаётся на своём месте. Хотя это не снимает главный вопрос: кто его заказал и кому это выгодно? О деталях и версиях – в материале LB.ua.

Фото: kmu.gov.ua

Вечернее заседание

Ещё утром в среду, 15 января, источники в руководстве партии «Слуга народа» рассказали LB.ua о предстоящем вечернем заседании фракции, куда «на ковёр» вызывают премьера Алексея Гончарука. Тема – неприлично большое повышение зарплат (даже в сравнении с европейскими политиками и президентом США Дональдом Трампом) членам Кабмина и руководителям госпредприятий.

Буквально за час до заседания «слуг» в сети появилась запись разговора с голосами, похожими на премьера Алексея Гончарука, министра экономического развития Тимофея Милованова, главы Минфина Оксаны Маркаровой и первой замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой. В ходе беседы премьер называет себя профаном в экономике и заявляет о некомпетентности в экономических вопросах президента Владимира Зеленского («у него туман в голове»). Приближенные к олигарху Игорю Коломойскому «слуги» Максим Бужанский и Александр Дубинский сразу же активно начали разгонять эту «зраду» в соцсетях и параллельно составлять реестр «соросят» – блогеров, журналистов, представителей «гражданского общества», выступивших в защиту премьера. В итоге на заседание фракции в 19.00 Гончарук не доехал и, развернувшись на полпути, отправился на Банковую в Офис президента.

Фото: president.gov.ua

Пока премьер объяснялся в ОП, на фракции обсуждали вопрос его возможной отставки – по инициативе Дубинского. Поддержали такой сценарий немногие – 10 нардепов по версии главы фракции «СН» Давида Арахамии и 20 – по версии самого Дубинского. Всего во фракции «Слуги», напомним, 247 нардепов.

В это же время со ссылками на источники Офиса президента появилась информация о том, что премьер сам написал заявление об отставке. В комментарии LB.ua замглавы ОП Кирилл Тимошенко это не подтвердил, но и не опроверг. Впрочем, через несколько часов пресс-служба Кабмина распространила короткое сообщение о том, что запись разговора чиновников фейковая, а заявления об отставке никто не писал. Собеседники LB.ua во фракции заверили, что такое заявление есть, и оно может быть обнародовано в любой момент. Хотя на самом деле никакой сенсации в этом нет: мол, все члены команды изначально написали такие «покаяния» с «открытой» датой.

Далее скандал немного подогрела вторая серия плёнок (инициаторы «слива» обещают, что их будет более десятка), в полной мере раскрывшая тот факт, что в Кабмине на самом деле хорошо осознают все угрозы для экономики от проводимого курса. Признавая: не понимают, что с этим делать.

Недоброе утро в Раде

Четверг в Раде начался символично: сотрудники Аппарата Рады внесли в кулуары конструкцию, которую журналисты и помощники ехидно назвали «гробом Гончарука» – странной стеклянной конструкции для установки «иконы в 3D» возле новогодней ёлки. У многих это вызвало недоумение.

Появившиеся на работе «слуги» неохотно обсуждали записи. Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил LB.ua, что не считает «пленки» поводом для отставки Гончарука. А признание его себя профаном в экономике посчитал «возможно, самоиронией». «Потому что дальше премьер упомянул две экономические теории», – напомнил Гетманцев.

Экс-представитель Кабмина Ирина Верещук (которая, кстати, в интервью LB.ua ещё до НГ прогнозировала отставку Гончарука не позже февраля) выразила сожаление о «знании премьером только двух экономических теорий». Она напомнила, что, по Конституции, Рада не сможет отправить премьера в отставку, учитывая годичный иммунитет после утверждения парламентом Программы действий правительства. Но выход есть: по её мнению, Гончарук как минимум по этическим соображениям после таких эпитетов в адрес президента должен написать заявление по личному желанию и уйти восвояси.

«Он должен это сделать, если бы чувствовал политическую ответственность. Он должен это понимать морально. Премьер признал, что у него нет плана работы, нет чётких целей и дедлайна. И то, что он считает себя профаном, не освобождает его от ответственности», – уверена она.

Главу «слуг» Арахамию больше интересовала не судьба Гончарука, а источник запили не последних людей в стране.

«Правительство работает. И увольнять его по причине каких-то плёнок, кем-то нарезанных, не считаю нужным. Если взять задачу нарезать, то точно будет прикольное видео и сюжет. Не думаю, что будет вопрос отставки», – с улыбкой рассказывал Арахамия.

На вопрос о заказчиках слива глава фракции заулыбался сильнее и намекнул на группу Коломойского.

«Но то, что случилось в Вегасе, остаётся в Вегасе. Хотя, похоже, на это», – признался он.

Сам же факт того, что запись произошла в кабинете на Грушевского, по его мнению, вызывает больше опасений: «Мы не знаем: это частная компания или это спецслужбы. Считаю это угрозой нацбезопасности. Это нужно расследовать».

Его заместитель Александр Корниенко призвал СБУ начать такое расследование и дать все ответы. При этом он уверен, что «Гончарукгейт» стартовал по причине того, что «в стране происходит много реформ». «Это может не нравится многим сторонам, как внутри страны, так и извне. Искать тут, так сказать, заказчиков этой акции можно очень долго. И ответы могут быть абсолютно разные. Начиная от финансово-политических групп, заканчивая внешними врагами, которых у нас, к сожалению, хватает», – предположил он.

С версией о «руке Кремля» согласился экс-президент и лидер оппонирующей «Европейской солидарности» Петр Порошенко. В кулуарах Рады он утверждал, что «это не украинский сценарий». «Абсолютно не украинские силы пытаются раздуть скандал. Первыми распространили информацию с плёнками российские каналы и два известных, приближённых к России (Виктора Медведчука, – А.С.). Наша политическая сила в этом участие принимать однозначно не будет», – пообещал он.

Фото: Анна Стешенко Александр Корниенко

Глава «Батькивщины » Юлия Тимошенко воздержалась от версий об авторах и заказчиках записей Гончарука и Ко. Впрочем, касательно фигурантов эпитетов не жалела.

«Пленки Гончарука» открывают глаза украинскому обществу. Когда чиновники сами о себе говорят, что они профаны в экономике, а президент – ноль в управлении государством, очевидно, что страна отдала свою жизнь в руки некомпетентным людям. Здесь не вопрос, как они теперь будут переставлять стулья во власти. Надо не стулья совать на этом «Титанике», а убирать всех оптом», – заявила она.

Не под запись некоторые «слуги» подтверждают, что слить мог кто угодно из самих присутствовавших на встрече. «Например, у Рожковой есть зависшее дело. В обмен на индульгенцию она могла бы это сделать», – заявил LB.ua один из парламентских лидеров «СН». Сама Рожкова на брифинге в полдень четверга отказалась отвечать на вопрос об аутентичности записей, добавив, что «мы очень любим журналистов».

В ожидании премьера в Раде

Завтра, в пятницу на традиционный час вопросов к правительству в парламенте ждут Гончарука и весь состав КМУ. Депутаты из всех фракций – в предвкушении. Обещают, что будут спрашивать много и по всем фронтам. «Пленки» будут ключевыми.

Фото: Макс Требухов

«Об отставке Кабмина речь не идёт. Случившееся по большому счёту выгодно президенту. Теперь Гончарука можно держать в «ежовых рукавицах», больше завязывая все решения под себя и свой контроль. Не исключено, что придётся отделаться малой кровью. Уволить несколько министров», – поделился один из источников в «Слуге».

Во фракции не первый день говорят, что «сакральными жертвами» могут стать: министр Милованов и глава ведомства развития общин и территорий Алена Бабак (в прошлом созыве нардеп от «Самопомощи»), которая, по появившейся информации уже подала в отставку. В любом случае, учитывая обещанные 14 серий записей, все только начинается.