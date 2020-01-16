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Рада приказала обеспечить детей переселенцев бесплатным питанием в школах и вузах

Дети грудного возраста до двух лет будут получать детское питание бесплатно.

Рада приказала обеспечить детей переселенцев бесплатным питанием в школах и вузах
Архивное фото
Фото: Надано Володимиром Карплюком

Верховная Рада обеспечила бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц и детей, пострадавших в результате боевых действий, в школах и высших учебных заведениях.

За принятие в целом законопроекта №0930 в целом проголосовали 355 депутатов при минимально необходимых 226, передают "Українські Новини".

Отмечается, что дети, обучающиеся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях независимо от формы собственности обеспечиваются бесплатным питанием в порядке, установленном Кабинетом министров.

Дети грудного возраста и второго года жизни также обеспечиваются детским питанием бесплатно.

Напомним, в прошлом году Кабмин утвердил кредиты на жилье для переселенцев и ветеранов ООС.

Также осенью 2019 года Кабмин выделил 300 млн грн на жилье для переселенцев и ветеранов. Сообщалось, что этих средств должно хватить на 950 семей.

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