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Кабмин утвердил кредиты на жилье для переселенцев и ветеранов ООС

Объем финансирования составляет 200 млн грн.

Кабмин утвердил кредиты на жилье для переселенцев и ветеранов ООС
Фото: lifedon.com.ua

Кабинет министров 27 ноября утвердил порядок предоставление государственного льготного кредита на приобретение жилья внутренне перемещенными лицами и участниками АТО/ООС с объемом финансирования 200 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития.

100 миллионов гривен будет направлено для предоставления кредитов переселенцам и 100 миллионов гривен для кредитования участников АТО/ООС. Кредит будет предоставляться на срок до 20 лет, а процентная ставка составит 3% годовых.

В Минрегионе пояснили, что объектом кредитования может быть квартира в многоквартирном доме или одноквартирный жилой дом (как новостройки так и вторичный рынок), если жилье принято в эксплуатацию не более 25 или реконструировано не более 15 лет назад.

Получатели кредита самостоятельно выбирают жилые объекты. В день заключения кредитного договора заемщик должен уплатить свой взнос не менее 6%.

Распределение бюджетных средств между административно-территориальными единицами осуществляет Минрегион пропорционально количеству зарегистрированных заявлений в соответствующем регионе. Перечень людей, которые в текущем году получат кредит, одобряется комиссией, состав которой также утверждает Минрегион.

Напомним, в конце октября Кабмин выделил 300 млн грн на жилье для переселенцев и ветеранов. Денег должно хватить на 950 семей.

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