Роман Труба: "Я не здамся!"
Роман Труба: "Я не здамся!"
Бывший глава Администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ
Бывший глава Администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ
Кличко готов взять Садового на поруки
Кличко готов взять Садового на поруки
Кабмин зафиксировал цену на газ для населения до конца отопительного сезона
Кабмин зафиксировал цену на газ для населения до конца отопительного сезона
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
Кабмин уволил президента "Энергоатома"
Кабмин уволил президента "Энергоатома"
​Цена на газ без транзита может увеличиться в 1,8 раза
​Цена на газ без транзита может увеличиться в 1,8 раза
Альперина задержали в помещении САП
Альперина задержали в помещении САП
"Популизм пересилил технократический подход", - глава НСЗУ Олег Петренко объяснил причины своей отставки
"Популизм пересилил технократический подход", - глава НСЗУ Олег Петренко объяснил причины своей отставки
ГлавнаяПолитика

Кабмин выделил 44 млн на "теплые туалеты" и 400 млн на столовые в школах

На финансирование образовательной сферы правительство выделило 1,1 млрд гривен.

Кабмин выделил 44 млн на "теплые туалеты" и 400 млн на столовые в школах
Фото: 0512.com.ua

Кабинет министров выделил 1,1 млрд гривен на финансирование образовательной сферы.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по результатам заседания правительства.

В частности, 600 млн грн направлены на школьные автобусы в сельской местности; 400 млн грн - на ремонт и оборудование для столовых в школах; 55,3 млн грн - на оборудование для спецшкол и учебно-реабилитационных центров; 44,3 млн грн - на обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий в помещениях школ.

"Более того, мы направили почти 801,6 млн гривен на современное оборудование и технологии для школьников - в частности, STEM-лаборатории, в которых ученики будут изучать естественные науки", - написал премьер на своей странице в фейсбуке.

Напомним, в декабре прошлого года Минобразования выделило 267 млн гривен на теплые туалеты в сельских школах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также