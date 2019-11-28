Кабмин выделил 44 млн на "теплые туалеты" и 400 млн на столовые в школах

Кабинет министров выделил 1,1 млрд гривен на финансирование образовательной сферы.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по результатам заседания правительства.

В частности, 600 млн грн направлены на школьные автобусы в сельской местности; 400 млн грн - на ремонт и оборудование для столовых в школах; 55,3 млн грн - на оборудование для спецшкол и учебно-реабилитационных центров; 44,3 млн грн - на обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий в помещениях школ.

"Более того, мы направили почти 801,6 млн гривен на современное оборудование и технологии для школьников - в частности, STEM-лаборатории, в которых ученики будут изучать естественные науки", - написал премьер на своей странице в фейсбуке.

Напомним, в декабре прошлого года Минобразования выделило 267 млн гривен на теплые туалеты в сельских школах.