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Путин назначил нового премьер-министра России

Должность Медведева занял Мишустин.

Путин назначил нового премьер-министра России
Михаил Мишустин
Фото: nalog.ru

Президент России Владимир Путин 16 января назначил нового премьер-министра России. Эту должность занял руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин.

Об этом говорится на сайте Кремля.

По российским законам глава правительства назначается президентом по согласованию с Государственной думой. Депутаты Госдумы поддержали назначение Мишустина 383 голосами "за". Против - ни одного голоса.

Предыдущий премьер-министр России Дмитрий Медведев получил должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, который возглавляется самим Путиным.

Напомним, что Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу России с 2010 года.

Дмитрий Медведев возглавлял правительство России с 8 мая 2012 года. До этого он четыре года был президентом России.

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