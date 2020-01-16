Милованов назвал Гончарука лучшим премьером за всю историю Украины

Гончарук не нравится оппонентам, поскольку в государстве теперь нет квот для политических назначений.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал Алексея Гончарука лучшим премьер-министром за всю историю Украины, а те кто слил предположительные записи его разговоров - являются коррупционерами, которым не нравится то, что в государстве теперь отсутствуют квоты для политических назначений.

Об этом Милованов написал у себя на фейсбуке.

"Я поддерживаю премьер-министра. Алексей - лучший премьер-министр за всю историю Украины", - подчеркнул он.

Среди преимуществ Гончарука он назвал отсутствие коррупции в правительстве, "дерибана" позиций и бюджета. Милованов подчеркнул, что в государстве теперь нет квот для политических назначений и в своем министерстве он все назначения и увольнения он совершает самостоятельно, чего раннее не было.

По мнению Милованова, новое правительство не нравится оппонентам, поскольку они не получили в нем должностей и поэтому сейчас идет очередная атака на премьер-министра от тех, кто хочет поставить на его место нечестного и более лояльного человека.

"Я сам лично отказал десяткам если не сотням таких просьб. Иногда просят мягко, иногда через друзей, бывает предлагают взятки (наибольшая цифра на которую намекали - 10 млн долларов за назначение руководителя госпредприятий), иногда угрожают политически, медийно, или даже физически", - сообщил Милованов.

Милованов подчеркнул, что правительство собирается бороться с коррупцией дальше и этот удар будет отражен жестко, спокойно и профессионально. "Коррупционеры проигрывают, потому что их время уже прошло. Я поддерживаю премьера и всех министров. Я сюда пришел бороться командой и мы выиграем", - добавил он.

Также, министр отметил, что состояние экономики сейчас лучшее за многие годы, она растет высокими темпами. Укрепление обменного курса и накопления международных резервов отражают стремительное улучшение оценок украинской экономики населением, бизнесом и нерезидентами, а также улучшения состояния текущего счета платежного баланса.

Милованов также заявил, что правительство верит в структурные реформы, рыночную экономику, и инвестиции и не боится вызовов.

Напомним, 15 января в сеть слили запись прослушки Гончарука. На обнародованном аудио якобы премьер говорит, что президент Владимир Зеленский не понимает экономических процессов в стране. При этом сам говорящий признал себя профаном в экономике.

Источник LB.ua в "Слуге народа" сообщил, что в партии считают обнародование записей провокацией группы Игоря Коломойского против Алексея Гончарука.

В Кабмине опровергли слухи об отставке Гончарука, а сам премьер утром записал видеообращение к "тем, кто борется против нас".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что "пленки Гончарука" были нарезаны и смонтированы. Он также отметил, что если Гончарука записали в его кабинете совещаний, то это очень большая опасность, поскольку в этих кабинетах обсуждаются вопросы национальной безопасности, что является государственной тайной.