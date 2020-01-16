Рада проголосовала в первом чтении за легализацию игорного бизнеса

Если закон примут, казино смогут размещать в пятизвездочных отелях, а игровые автоматы – в отелях 3-5 звезд.

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект №2285-д о государственном регулировании организации и проведения азартных игр.

Он предусматривает, что регуляция в этой сфере будет осуществляться государственным коллегиальным органом, деятельность которого будет координироваться Кабинетом Министров. За законопроект проголосовали 260 нардепов, против – 108, говорится на сайте парламента.

Казино предложили размещать на территории отелей категории "пять звезд". Игровые автоматы можно будет ставить на территории отелей от трех до пят звезд.

Уполномоченный орган сможет лицензировать организаторов азартных игр, вести соответствующие реестры, устанавливать требования по сертификации игорного оборудования и осуществлять госконтроль за проведением таких игр.

Предусматривается также создание системы онлайн-мониторинга, которая позволит осуществлять контроль за деятельностью организаторов азартных игр.

Если закон будет принят, в Бюджетный, Налоговой, Уголовный кодексы и КУпАП необходимо будет внест изменения, а законы "О запрете игорного бизнеса в Украине" и "О государственных лотереях в Украине" перестанут действовать.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция с 16:00 20 декабря закроет все игорные заведения в Украине. По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 15 января было ликвидировано 911 нелегальных игорных заведений.