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В Украине прекратили деятельность 911 нелегальных игорных заведений

Начато 437 уголовных производств.

В Украине прекратили деятельность 911 нелегальных игорных заведений
Фото: Макс Левин

В Украине прекратили деятельность 911 нелегальных игорных заведений. Об этом сообщил пресс-центр Офиса генерального прокурора.

"По фактам занятия игорным бизнесом начато 437 уголовных производств, в рамках которых при процессуальном руководстве прокуратуры провели почти 1,2 тыс. обысков, изъяли 11,6 тыс. единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные средства, а также черновые записи", - сказано в сообщении.

Прокуратура продолжает работать над завершением расследований и поддержкой обвинений по этим делам в суде.

Напомним, Кабмин своим распоряжением запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Залы с автоматами должны были закрыться с 16:00 20 декабря.

После этого сообщалось, что полиция создала 715 мобильных групп для борьбы с игорным бизнесом. 

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