Замглавы МИД Украины зачитал в Совбезе ООН заявление четырех государств

Украинские эксперты должны получить безусловную поддержку в расследовании катастрофы пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" возле международного аэропорта Тегерана.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время открытых дебатов Совбеза ООН о соблюдении Устава ООН в качестве основы для поддержания международного мира и безопасности.

Замглавы МИД Украины зачитал совместное заявление от имени четырех государств - Канады, Германии, Швеции и Украины, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

Он поблагодарил всех, кто выразил свои соболезнования в связи с крушением пассажирского украинского самолета в Иране.

"Мы благодарны за слова поддержки семьям и близким жертв трагической катастрофы. 176 невинных людей погибли: граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что обстоятельства этой катастрофы до сих пор неясны.

"Теперь дело за экспертами, чтобы провести расследование и найти ответ на вопрос, что стало причиной катастрофы. Для этого наши эксперты должны получить безусловную поддержку в расследовании инцидента", - сказал Сергей Кислица.

Напомним, в результате крушения самолета погибли 176 человек. Это граждане семи стран - 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 11 украинцев, включая весь экипаж, 10 граждан Швеции, четверо - Афганистана, трое - Британии и трое граждан Германии.