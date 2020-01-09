Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
Задержанным за убийство двух девушек на съемной квартире в Киеве предъявили подозрение
Задержанным за убийство двух девушек на съемной квартире в Киеве предъявили подозрение
​Подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве арестовали без права залога (обновлено)
​Подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве арестовали без права залога (обновлено)
В Луцке из окна седьмого этажа выпали две несовершеннолетние девушки
В Луцке из окна седьмого этажа выпали две несовершеннолетние девушки
В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого
В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
В Киеве загорелся "Зал царства свидетелей Иеговы", один человек получил ожоги
В Киеве загорелся "Зал царства свидетелей Иеговы", один человек получил ожоги
ГлавнаяПолитика

ВСП уволил одесского судью с "пленок Вовка"

Шепитко поплатился за сомнительное решение в пользу главы ОАСК.

ВСП уволил одесского судью с "пленок Вовка"
Фото: hcj.gov.ua

Высший совет правосудия 9 января решил уволить судью Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко за существенный дисциплинарный проступок.

Об этом говорится на сайте ВСП.

Увольнение связано с тем, что Шепитко в мае 2019 года запретил членам Высшей квалификационной комиссии судей проводить квалификационное оценивание.

Решение было принято с нарушением правил юрисдикции и без достаточных обоснований.

"Судья... допустил обеспечение иска в способ, не предусмотренный законом, чем де-факто запретил ответчикам выполнять полномочия по квалификационному оцениванию судей до вступления решения в законную силу, в результате чего была заблокирована работа не только больше половины состава ВККСУ, но и деятельность комиссии как коллегиального органа", - отмечает Высшего совета правосудия.

Одесский апелляционный суд позже отменил решение Шепитко.

Напомним, что Шепитко фигурирует в уголовном деле о "пленках Вовка", которое основано на прослушке главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и его коллег. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали собственное квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания и прочими методами.

Подозреваемых четверо: глава ОАСК Павел Вовк, его заместитель Евгений Аблов, судья ОАСК Игорь Погребниченко и одесский судья Иван Шепитко.

Расследование дела продолжалось три месяца и завершилось досрочно в связи с отказом Шевченковского райсуда Киева в продлении сроков.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также