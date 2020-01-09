ВСП уволил одесского судью с "пленок Вовка"

Высший совет правосудия 9 января решил уволить судью Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко за существенный дисциплинарный проступок.

Об этом говорится на сайте ВСП.

Увольнение связано с тем, что Шепитко в мае 2019 года запретил членам Высшей квалификационной комиссии судей проводить квалификационное оценивание.

Решение было принято с нарушением правил юрисдикции и без достаточных обоснований.

"Судья... допустил обеспечение иска в способ, не предусмотренный законом, чем де-факто запретил ответчикам выполнять полномочия по квалификационному оцениванию судей до вступления решения в законную силу, в результате чего была заблокирована работа не только больше половины состава ВККСУ, но и деятельность комиссии как коллегиального органа", - отмечает Высшего совета правосудия.

Одесский апелляционный суд позже отменил решение Шепитко.

Напомним, что Шепитко фигурирует в уголовном деле о "пленках Вовка", которое основано на прослушке главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и его коллег. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали собственное квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания и прочими методами.

Подозреваемых четверо: глава ОАСК Павел Вовк, его заместитель Евгений Аблов, судья ОАСК Игорь Погребниченко и одесский судья Иван Шепитко.

Расследование дела продолжалось три месяца и завершилось досрочно в связи с отказом Шевченковского райсуда Киева в продлении сроков.