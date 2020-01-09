Зеленский выразил соболезнования президенту Афганистана и премьеру Швеции в связи с гибелью их граждан в авиакатастрофе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования премьер-министру Швеции Стефану Левену и президенту Афганистана Ашрафу Гани в связи с гибелью их граждан в катастрофе самолета МАУ в Иране.

Президенту Афганистана Зеленский пообещал предоставить всю информацию о результатах расследования крушения, говорится в пресс-службе Офиса президента.

Стефану Левену украинский президент сообщил, что государство будет максимально содействовать расследованию причин катастрофы.

"Мы прикладываем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией", – отметил Зеленский.

И президент Афганистана, и премьер Швеции также выразили соболезнования украинскому народу в связи с гибелью 11 соотечественников.

Напомним, в катастрофе, произошедшей около шести утра в среду 8 января, погибли граждане семи стран – 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 11 украинцев, включая весь экипаж, 10 граждан Швеции, четверо – Афганистана, трое –Британии и трое граждан Германии.