Самолет МАУ пытался вернуться в аэропорт, - предварительный доклад Ирана

Однако пилот не сообщал диспетчеру о нештатной ситуации на борту.

Самолет компании "Международные авиалинии Украины", потерпевший катастрофу в Иране, пытался вернуться в аэропорт вылета.

Об этом говорится в предварительном отчете агентства гражданской авиации Ирана (CAOI), передает Би-би-си.

"Самолет, который изначально направлялся на запад, чтобы покинуть зону аэропорта, столкнулся с проблемой, после чего он развернулся вправо и на момент крушения направлялся обратно в аэропорт", - рассказал глава CAOI Али Абедзаде.

В CAOI cчитают, что на борту самолета перед крушением возник пожар: свидетели утверждают, что лайнер горел во время падения. Что могло быть причиной возгорания, пока не установлено.

"Пилот не сообщал диспетчеру о нештатной ситуации на борту", - добавил глава агентства.

Отмечается, что содержание предварительного доклада властей Ирана не противоречит версиям, которые высказывают авиационные эксперты. При этом большинство из них сходится на том, что причиной крушения могли быть технические проблемы.

Одной из первых версий, которую высказал представитель транспортного министерства Ирана Касим Низами, был отказ двигателя. Представители канадских спецслужб также говорили о свидетельствах перегрева двигателя.

Однако, такие самолеты, как Boeing 737-800, могут продолжать полет даже с отказавшим двигателем, отмечает транспортный обозреватель "Би-би-си" Том Барридж.

Эксперт Тони Кейбл, в прошлом расследовавший авиакатастрофы, рассказал, что при возгорании одного из двигателей, по принятой процедуре на него прекращается подача топлива, и самолет летит дальше на одном двигателе.

Разброс фрагментов самолета не дает оснований утверждать, что лайнер сбили, - отметил Кейбл. - Если бы дело было в этом, все было бы очевидно. На частях самолета были бы заметны следы от осколков".

Напомним, в катастрофе, произошедшей около шести утра в среду 8 января, погибли граждане семи стран - 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 11 украинцев, включая весь экипаж, 10 граждан Швеции, четверо - Афганистана, трое - Британии и трое граждан Германии.

В Совете нацбезопасности Украины рассматривают несколько версий, одна из которых - поражение самолета зенитной ракетой российского ЗРК "Тор".

Иран продолжает расследовать обстоятельства крушения на основе данных бортовых самописцев. В Иран уже прибыла команда украинских специалистов, чтобы участвовать в расследовании.