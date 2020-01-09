Китайцы показали, чему научились у украинцев

Фото: Li Gang / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии ввода в эксплуатацию первого отечественного авианосца Китая «Шаньдун»

Украина укрепляет китайскую мощь

В конце минувшего года Китай ввел в строй свой второй авианосец, получивший 17 номер на борту и название «Шаньдун» (по имени провинции). В то же время это первый авианесущий корабль, который китайские корабелы построили собственными силами. Напомним, что первым авианосцем китайского флота стал купленный у Украины в 1998 году тяжелый авианесущий крейсер «Варяг». Но вместо того, чтобы стать плавающим центром развлечений, в 2012 году этот корабль, после коренной модернизации, стал первым китайским авианосцем под именем «Ляонин».

И до сих пор именно он был символом мощи китайского флота, а, по существу, и символом мощи государства. Ведь в мире лишь дюжина стран способна содержать столь дорогостоящую во всех отношениях махину. Но главное, обладание авианосцем – это свидетельство готовности страны отстаивать свои интересы вдалеке от собственных границ и берегов.

Последние 20 лет Китай предпринимал титанические усилия именно в направлении развития своего военного флота – он рос самыми быстрыми темпами в мире. Одновременно происходил переход от старой стратегии «защиты побережья» к концепции возвращения в мировой океан. Точнее, речь шла о возможности самостоятельного действия морской группировки в Тихом и Индийском океанах, которые представляют для Китая стратегический интерес с учетом того, что здесь проходят важнейшие для КНР торговые коммуникации.

Появление второго авианосца – это шаг к реализации этой стратегии. Однако, Китаю предстоит еще долгий путь. На стапелях китайских верфей близ Шанхая уже заложены третий и четвертый авианосец, которые будут еще крупнее – («Шаньдун» по длинне 315 метров), и, возможно, они будут уже иметь электромагнитную катапульту в носовой части (как на новейших американских авианосцах), что позволит взлетать самолетам с полной боевой нагрузкой и со значительной экономией времени.

Фото: 2000.ua Китайский авианосец Liaoning, купленный у Украины под именем «Варяг»

Характерной особенностью авианосца «Шаньдун», как и «Ляонина» («Варяга»), является использование «трамплина» в носовой части для запуска самолетов, что менее эффективно по сравнению с катапультой, которая за секунды выталкивает самолет в небо.

Таким образом, несмотря на некоторые новации, первый китайский авианосец – это по-большому счету улучшенная версия украинского «Варяга». Китайцы потратили более двух лет, чтобы научиться тому, что еще в прошлом столетии умели украинские кораблестроители в Николаеве. Для них было важно (пусть и по украинским лекалам) самостоятельно построить корабль, которого еще не было в китайской истории.

По украинским лекалам

«Шаньдун» длиннее «Ляонина» на 10 метров, его надстройка стала меньшей по площади, что позволило освободить место для самолетов на палубе. Однако на торжественной церемонии вступления корабля в строй на палубе были заметны только 24 самолета типа J-15 (китайский вариант Су-33, который разработан на основе прототипа, также купленного Китаем в Украине).

Ранее сообщалось, что авианосец будет нести 36 самолетов, но видимо от этой идеи отказались ввиду того, что J-15 достаточно крупная машина, а по показателю максимального взлетного веса в 33 тонны является самым тяжелым палубным самолетом в мире. Также на корабле будут базироваться вертолеты, которые будут способны обнаруживать подводные лодки противника, проводить поисково-спасательные и десантные операции.

На корабле установлен современный мощный радар китайской разработки. В отличие от советских прототипов, у китайских авианосцев нет мощного ракетного вооружения и системы ПВО корабля рассчитаны только на ближнюю оборону. Также на «Шандуне» сохранили обычные паротурбинные установки, что ограничивает длительность автономного плавания и требует дозаправки корабля в море.

Фото: topwar.ru Китайский авианосец 'Шаньдун' после протестирования маневра Андерсона и взлёт-посадки J-15

Таким образом, можно сделать вывод, что новый китайский авианосец в целом сохраняет характеристики советского авианесущего противолодочного корабля. Он не является ударным авианосцем, какие стоят на вооружении ВМС США. Американцы могут использовать свои плавающие аэродромы с десятками самолетов для нанесения массированных авиаударов по вражеской территории в любой точке земли. Китайские же авианосцы, по сообщению китайских СМИ, могут использоваться прежде всего для устрашения кораблей других стран в акватории спорного Южно-Китайского моря.

Не даром местом базирования «Шаньдуна» выбран южный остров Санья. «Очень вероятно, что ему придётся столкнуться с иностранными военными судами. Предназначение «Шаньдуна» - обеспечить военное доминирование как в небе, так и на море», - написала в одном из своих онлайн сервисов официальная газета «Женьминь жибао».

Также по словам гонконгского военного эксперта Сун Чжунпина и пекинского военного аналитика Чжоу Ченьмина, два авианосца «Ляонин» и «Шаньдун» с приданными кораблями сопровождения могут составить сдвоенную морскую группировку, задачу - обеспечение доминирование в морском и воздушном пространстве в районе острова Тайвань, если власти этой мятежной провинции сделают попытку к формальному провозглашению независимости от Китая. В таком случае, китайские авианосцы должны блокировать подход японских и американских кораблей в район острова.

В то время, когда военная угроза отсутствует, «Ляонин» скорее всего будет интенсивнее использоваться как база для подготовки пилотов палубной авиации, в то время как «Шаньдун» - нести боевые дежурства и совершать морские походы.

Фото: EPA/UPG

Китайские амбиции

Также появилась информация, что Китай уже ведет работы по замене палубных J-15 на более современные самолеты на основе собственной разработки FC-31 (J-31) «Шэньян». Этот самолет пятого поколения, выполненный по технологии «стелс», совершил свой первый полет в 2012 году. Он меньше и легче чем J-15, а значит их число на палубе авианосца может быть большим.

По словам пекинского эксперта Ли Цзе, создание нового палубного самолета будет идти параллельно с созданием группировки из четырех аианесущих групп, «чтобы воплотить глобальные морские амбиции Китая и защитить его растущие интересы за рубежом». Оснащение китайских авианосцев палубными самолетами нового поколения на базе FC-31, если и не придаст им ударный характер, то существенно повысит боевую эффективность.

Согласно ранее обнародованным планам, четыре авианосца Китай хочет иметь в строю уже к 2035 году. Но даже с катапультами и увеличенным числом современных самолетов они будут уступать американским. Китайские военные недавно признали, что пока не способны создать авианосец с ядерной силовой установкой, - а именно такие авианосцы сегодня и являются основной ударной силой ВМС США.

Эта техническая задача пока не может быть решена, признают китайские специалисты, даже при том, что Китай производит ядерные субмарины. Тут нужны решения совсем иного характера и сложности. И, очевидно, что украинские специалисты тут уже не смогут помочь китайцам.