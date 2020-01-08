В Иране объявили траур по жертвам авиакатастрофы и давки на похоронах Сулеймани

Власти Исламской Республики Иран объявили 9 января днем общенационального траура.

Об этом в Twitter сообщил официальный представитель правительства ИРИ Али Рабии.

Соответствующее решение правительство Ирана приняло в связи с гибелью десятков иранцев в давке на церемонии прощания с убитым американскими военными генералом Касемом Сулеймани и 167 пассажиров и 9 членов экипажа упавшего в Тегеране утром 8 января украинского самолета Boeing 737.

Накануне сообщалось, что в иранской провинции Керман в давке на похоронах Сулеймани погибли более 50 человек.

Напомним, что самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. Большинство пассажиров на борту были гражданами Ирана. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев в 8 утра.

Среди погибших - 11 украинцев.