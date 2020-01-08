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Трамп в своем обращении призвал Иран к миру и предупредил о дополнительных санкциях

"Мы хотим, чтобы у вас было прекрасное будущее, которое вы заслуживаете".

Трамп в своем обращении призвал Иран к миру и предупредил о дополнительных санкциях
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока он является президентом, Иран не будет иметь ядерного оружия.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Президент США подчеркнул, что Тегерану "пора отказаться от своих ядерных амбиций", иначе Вашингтон немедленно введет дополнительные санкции в отношении Исламской Республики.

Он также подчеркнул, что в результате авиаудара на две американские военные базы в Ираке не пострадал ни один военнослужащий США.

"Нет погибших. Все наши военные в безопасности, А наши базы получили миниимальный ущерб. Наши военные готовы к любому развитию событий", - сказал Трамп.

Он также рассказал, что избежать жертв удалось благодаря специальной системе оповещения.

Президент США также обратился к народу Ирана.

"Мы хотим, чтобы у вас было прекрасное будущее, которое вы заслуживаете. США готовы к миру", - подчеркнул Трамп.

Напомним, 3 января в Багдаде в результате ракетного воздушного удара погибли восемь человек, среди которых генерал и руководитель одного из спецподразделений Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Касем Сулеймни. Распоряжение о ликвидации дал Трамп. 

Комментируя инцидент, президент США назвал генерала "террористом номер один в мире". Иран же сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры.

5 января Трамп заявил, что США будут готовы нанести удары по 52 целям в Иране в случае, если Тегеран примет ответные действия.

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