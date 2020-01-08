В Конго от кори умерли более 6 тысяч человек

Это почти втрое больше, чем в результате эпидемии лихорадки Эбола.

В Демократической Республике Конго в результате эпидемии кори умерли уже 6 тысяч человек - почти втрое больше, чем в результате эпидемии лихорадки Эбола.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что это самая крупная в мире вспышка заболевания корью в настоящее время.

"Мы делаем все возможное, чтобы взять эпидемию под контроль. Ни один ребенок не должен подвергаться ненужному риску смерти от болезни, которую можно предотвратить простой прививкой", - заявила глава отдела ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти.

Напомним, эпидемия кори в ДРК началась около года тому назад. В стране, по данным ВОЗ, зарегистрировано уже 310 тыс. случаев этого заболевания. В 2019 году 18 млн детей в возрасте до пяти лет были привиты. В то же время, во многих регионах ДРК уровень вакцинации населения остается низким из-за конфликтов, плохой инфраструктуры и нехватки средств.

Конго также страдает от эпидемии Эболы - от смертоносного вируса, которым инфицированы почти 3400 человек, скончались уже около 2230 больных.