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Правозащитники обвинили Apple, Tesla и Microsoft в эксплуатации детского труда

Речь идет о добыче кобальта, который используется при производстве техники и электроавто.

Правозащитники обвинили Apple, Tesla и Microsoft в эксплуатации детского труда
Фото: pramen.io

Международная правозащитная организация International Rights Advocates подала в США коллективный иск против пяти крупнейших американских технологических корпораций Apple, Microsoft, Tesla, Dell Technologies и Alphabet (дочерняя компания Google), пишет Deutsche Welle

Их обвинили в "жестокой и брутальной" эксплуатации детского труда. Правозащитники собрали доказательства того, что эти компании получали выгоду от использования детей в работах по добыче кобальта в Демократической Республике Конго. По мнению членов International Rights Advocates, дети вынуждены были работать "в условиях каменного века", получая за тяжелый труд 2-3 доллара в месяц.

Основой иска стали заявления 14 анонимных лиц, большинство из которых - родственники детей, которые умерли или получили инвалидность во время добычи кобальтовой руды в Конго.

Кобальт используется для производства аккумуляторов и батарей для электромобилей. Также он применяется в сфере возобновляемой энергетики.

Напомним, что в 2016 году Amnesty International заподозрила Apple, Samsung и Microsoft в использовании детского труда. Правозащитники рассказали, что под землей над добычей кобальта работают тысячи детей в возрасте от семи лет. Их рабочий день может длится по 12 часов в сутки. 

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